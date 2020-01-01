Каштру - о матчах с Маккаби: Задача выполнена

Специалист доволен, что удалось пройти эту стадию турнира без травм и дисквалификаций.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу над Маккаби Тель-Авив и проход команды в 1/8 финала Лиги Европы.

"Задача выполнена. Мы хотели пройти в следующий этап - и мы это сделали. Мы хотели не пропустить - и не пропустили. Но у нас было желание атаковать, и в этом аспекте не все получилось. Хорошо, что прошли дальше без травмированных и дисквалифицированных. Пока закрыли вопрос Лиги Европы и будем думать о Заре.

Меня удивляло, что многие думали, что мы легко пройдем Маккаби. Я знал, что будет сложно. Сопернику нужна была только победа и они отдали все силы. У них были шансы со стандартов.

Проводя замены я хотел добавить энергии, и думал о следующем поединке, ведь сейчас у нас плотный график, и минимум месяц он будет таким.

Маккаби нас задавил с 30 по 60 минуту? Нет, это Шахтер задавил соперника - 3:0 в двух матчах и выход в следующую стадию", - сказал Каштру в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.