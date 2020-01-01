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Брюгге - Динамо 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Динамо одержало трудную победу над Брюгге.

Брюгге - Динамо
Брюгге - Динамо
twitter.com/ClubBrugge

Киевское Динамо одержало сложную гостевую победу над бельгийским Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный гол киевляне забили за семь минут до конца игры. Виталий Буяльский рикошетом от перекладины замкнул прострел Виктора Цыганкова.

Этого гола Динамо хватило для победы в матче и выхода в 1/8 финала.

Брюгге - Динамо - 0:1

Гол: Буяльский, 83.

Брюгге: Миньоле - Рикка, Коссуну, Мехеле, Мата - Соболь (Де Кейпер, 84), Альварес, Вормер, Ван ден Кейбус (Ван дер Бремпт, 46), Дирар (Окереке, 84) - Дост (Баджи, 58).

Динамо: Бущан - Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев, 77) - Родригеш, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 68), Буяльский (Андриевский, 86), Цыганков - Беседин.

Предупреждения: Ван ден Кейбус - Беседин.

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Теги: Брюгге, Динамо
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