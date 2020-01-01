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Рэйнджерс и Антверпен установили рекорд результативности плей-офф ЛЕ

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На двоих шотландский и бельгийский клубы забили 14 голов за два матча.
Рэйнджерс - Антверпен
Рэйнджерс - Антверпен
Getty Images

Шотландский клуб Рэйнджерс из Глазго и бельгийский Антверпен установили рекорд результативности для матчей плей-офф Лиги Европы, сообщает Twitter-канал Gracenote Live.

В двух матчах шотландцы и бельгийцы на двоих забили в общей сложности 14 голов. Оба матча выиграл Рэйнджерс — 4:3 в гостях и 5:2 дома.

Стоит отметить, что голы забили десять разных футболистов. Больше всего голов занес в свою статистику хорватский защитник Рэйнджерс Борна Баришич, который реализовал три пенальти.

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Теги: Рейнджерс, Антверпен, рекорд, плей-офф
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