Рэйнджерс и Антверпен установили рекорд результативности плей-офф ЛЕ

На двоих шотландский и бельгийский клубы забили 14 голов за два матча.

Шотландский клуб Рэйнджерс из Глазго и бельгийский Антверпен установили рекорд результативности для матчей плей-офф Лиги Европы, сообщает Twitter-канал Gracenote Live.

В двух матчах шотландцы и бельгийцы на двоих забили в общей сложности 14 голов. Оба матча выиграл Рэйнджерс — 4:3 в гостях и 5:2 дома.

Стоит отметить, что голы забили десять разных футболистов. Больше всего голов занес в свою статистику хорватский защитник Рэйнджерс Борна Баришич, который реализовал три пенальти.