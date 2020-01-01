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Триллер в Лондоне: Арсенал "перестрелял" Бенфику и вышел в 1/8 финала ЛЕ

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"Канониры" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, вырвав победу в конце встречи.
Арсенал
Арсенал
Getty Images

Арсенал одержал победу в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы над Бенфикой. Поединок проходил на нейтральном поле в Греции.

Лондонский клуб хоть и считался фаворитом этого противостояния, однако португальский соперник смог организовать проблемы. Игроки Бенфики сначала ответили на первый забитый гол Обамеянгом, а после и смогли вывести команду вперед. Подопечные Микеля Артеты сначала сравняли счет, а после и получили преимущество, благодаря дублю Обамеянга и одержали победу со счетом 3:2.

Таким образом, Арсенал продолжит борьбу в Лиге Европы, выйдя в 1/8 финала турнира.

Арсенал - Бенфика 3:2

Голы: Обамеянг, 21, 87, Тирни, 67 - Гонсалвеш, 43, Рафа Силва, 61

Арсенал: Лено - Бельерин (Ляказетт, 78), Давид Луиc, Габриэль, Тирни - Смит-Роу (Виллиан, 63), Сака (Чемберс, 90), Джака, Эдегор (Эль-Ненни, 90), Себальос (Парти, 63) - Обамеянг.

Бенфика: Лейте - Вертонген, Отаменди, Лукас - Гримальдо (Нуну Тавареш, 85), Вайгль (Вальдшмидт, 90), Диогу Гонсалвеш, Рафа Силва, Таарабт (Габриэл, 58) - Пицци (Эвертон, 58), Сеферович (Нуньес, 57).

Предупреждение: Таарабт.

 

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Теги: Арсенал, Бенфика, футбол, Лига Европы
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