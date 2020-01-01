Шахтер с трудом обыграл Маккаби и пробился в 1/8 финала ЛЕ

"Горняки" сумели устоять во втором матче команд.

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер на своем поле принимал Маккаби Тель-Авив. Поединок состоялся на НСК Олимпийский в Киеве.

Со стартового свистка израильтяне пошли в активный прессинг. “Горняки“ ловко справлялись с давлением и неоднократно выходили на ворота Даниэля, но в решающей стадии не хватало точного удара или же острой передачи.

В средине тайма гости укрепились в своей штрафной, казалось, что у них закончились силы. Шахтер за это время создал несколько моментов, а самый опасны был у Матвиенко – Тайсон пробил за пределов штрафной, вратарь Маккаби отбил перед собой прям на ногу украинского игрока, который послал мяч выше ворот.

ФК Шахтер

После этого гости взяли мяч под свой контроль. Израильтяне за короткое время создали уйму опасных моментов у ворот Шахтера. Маккаби заработали несколько угловых, два из которых должны были завершиться голами. Сначала Мораес чуть не переправил мяч в свои ворота – Трубин чудом среагировал и выбил на угловой.

ФК Шахтер

На 40-й минуте Маккаби вновь заработал угловой, после которого мяч точно должен был оказаться в сетке украинского клуба. Эрнандес головой пробил в перекладину, а Перец, который был первым на добивании, коленом с метра пробил по мячу, однако тот улетел в штангу. Маккаби Тель-Авив продолжил свое давление до конца первого тайма, но Трубин был надежен.

ФК Шахтер

Старт второго тайма был за израильской командой, несмотря на изменение в составе Шахтера в перерыве. Подопечные Патрика ван Леувена продолжили свое давление на «горняков».

После стартового отрезка игра немного успокоилась, но все равно Маккаби владел инициативой. Все изменилось на 67-й минуте. Тете ловко обыграл Бен-Хаима в чужой штрафной, который сфолил и «привез» пенальти на свои ворота. Жуниор Мораес точно исполнил одиннадцатиметровый удар.

Забитый мяч успокоил игру, остановив давление Маккаби Тель-Авив. Израильтяне создали еще пару моментов, но защитники Шахтера отбились.

До конца матча команды обменялись несколько голевыми моментами, но больше голов не забили.

Донецкий Шахтер с трудом выиграл вторую игру и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив

Гол: Мораес, 67 (пен.)

Шахтер: Трубин - Додо, Кривцов, Витао (Корниенко, 78), Матвиенко - Алан Патрик, Майкон - Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 45), Соломон (Тете, 45) – Мораес (Фернандо, 78)

Маккаби Тель-Авив: Даниэль — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Перец, Глазер, Голаса (Рикан, 77) — Бен-Хаим II (Герреро, 68), Пешич (Блэкмэн, 68), Хозез (Битон, 77).

Предупреждения: Витао, 31,