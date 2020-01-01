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Мораес забил гол впервые с начала ноября

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Форвард Шахтера не забивал почти 3,5 месяца.
Жуниор Мораес
Жуниор Мораес
Getty Images

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес забил гол в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив.

Для бразильца с украинским паспортом этот гол, забитый на 67-й минуте игры с пенальти, стал первым за почти 3,5 месяца. В последний раз Мораесу удавалось забить в матче девятого тура чемпионата Украины против киевского Динамо 9 ноября.

Этот гол так и остался единственным в матче, по итогам которого Шахтер прошел в 1/8 финала.

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Теги: Шахтер, Маккаби, Жуниор Мораес
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