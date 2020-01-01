Стали известны стартовые составы матча Брюгге — Динамо

Опубликованы стартовые составы украинской и бельгийской команд .

Опубликованы стартовые составы киевского Динамо и бельгийского Брюгге на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Беседин.

Брюгге: Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь, ван ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост.

Напоминаем, что онлайн-трансляцию этого матча можно будет посмотреть на нашем портале.