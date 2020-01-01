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Стали известны стартовые составы матча Брюгге — Динамо

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Опубликованы стартовые составы украинской и бельгийской команд .
Динамо - Брюгге
Динамо - Брюгге
Getty Images

Опубликованы стартовые составы киевского Динамо и бельгийского Брюгге на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Беседин.

Брюгге: Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь, ван ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост.

Напоминаем, что онлайн-трансляцию этого матча можно будет посмотреть на нашем портале.

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Теги: Динамо, Брюгге
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