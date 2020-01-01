Вукоевич: Попробуем улучшить и ускорить игру

Огнен Вукоевич рассказал о подготовке Динамо к ответному матчу ЛЕ.

Ассистент главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич рассказал о подготовке команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.

Про словам Вукоевича, они с командой разобрали как позитивные, так и негативные моменты первого матч.

«Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру. Брюгге - очень дисциплинированная и хорошо тактически подкованная команда. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый и качественный футбол и добиться положительного результата», - сообщил хорватский специалист в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что матч между Динамо и Брюгге начнется сегодня в 22:00.