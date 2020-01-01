Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вукоевич: Попробуем улучшить и ускорить игру

Комментариев: 0
Огнен Вукоевич рассказал о подготовке Динамо к ответному матчу ЛЕ.
Динамо
Динамо
facebook.com/fcdynamoua

Ассистент главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич рассказал о подготовке команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.

Про словам Вукоевича, они с командой разобрали как позитивные, так и негативные моменты первого матч.

«Мы постараемся не повторять тех ошибок, которые были в Киеве. Попробуем улучшить и ускорить игру. Брюгге - очень дисциплинированная и хорошо тактически подкованная команда. Но нам нужно думать только о себе и о том, как показать быстрый и качественный футбол и добиться положительного результата», - сообщил хорватский специалист в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что матч между Динамо и Брюгге начнется сегодня в 22:00.

Поделись:
Теги: Динамо, Брюгге, Огнен Вукоевич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь