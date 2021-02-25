Без Степаненко, но с Майконом и Соломоном: составы Шахтера и Маккаби на матч ЛЕ

Стали известны стартовые составы Шахтера и Маккаби на матч Лиги Европы.

Донецкий Шахтер начнет ответный поединок против израильского Маккаби Тель-Авив на поле столичного НСК Олимпийский, держа в голове гостевую победу со счетом 2:0 недельной давности.

После игры на Блумфилде, Луиш Каштру сделал несколько изменений в стартовом составе своей команды. Вместо травмированного Тараса Степаненко, в опорной зоне с первых минут сыграет пара Патрик – Майкон, а схема "горняков", соответственно, приобретет вид 4-2-3-1.

У израильтян наблюдаем очередное отсутствие Коэна, который тренировался в Киеве вместе с командой накануне, а также выход с первых минут в линию атаки Хозеза вместо Битона и Голаса вместо Рикана в центральную линию.

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко — Алан Патрик, Майкон — Соломон, Марлос, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Мудрик, Фернандо.

Маккаби Тель-Авив: Даниэль — Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит — Перец, Глазер, Голаса — Бен-Хаим II, Пешич, Хозез.

Запасные: Перетц, Балтакса, Блэкмен, Шехтер, Битон, Йейни, Рикан, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро.

Матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Бигмире.