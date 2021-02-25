Тренер Маккаби заявил, что Шахтер имеет слабые стороны

По словам Патрика фон Лиувена, у его подопечных есть все шансы на победу.

Главный тренер Маккаби Патрик фон Лиувен поделился мыслями об ответном матче против Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

"В случае, если мы забьем первый гол, то матч станет интереснее. У Шахтера есть слабые стороны. Мы должны действовать быстро и это может принести нам успех.

С погодой нам определенно повезло. В Украине уже не так холодно, как это было совсем недавно. Сегодня мы наслаждались погодными условиями - свежий воздух и немного снега.

Я все понимал на пресс-конференции и мог бы немного поправить переводчика, но я не думаю, что это станет преимуществом во время матча, ведь общение с тренерской скамьи Шахтера в большинстве идет на португальском языке", - заявил он в комментарии Футбол NEWS.

Поединок Шахтер - Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25 февраля. Начало встречи в 19:55 по Киеву. Здесь вы сможете посмотреть онлайн-трансляцию встречи.