Брюгге - Динамо Киев 0:0 онлайн-трансляция матча Лиги Европы
В четверг, 25 февраля, бельгийский Брюгге примет Динамо Киев в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Брюгге (Бельгия) на стадионе Ян Брейдел.
В первом поединке в Киеве команды не сумели выявить сильнейшего, завершив встречу со счетом 1:1. Голом у киевлян отметился полузащитник Виталий Буяльский, который точным ударом пробил в дальний угол ворот.
В национальном первенстве Динамо занимает первое место, набрав 34 балла. Преимущество над идущим вторым Шахтером составляет 1 пункт. В последнем туре киевляне спаслись во встрече с Десной, вырвав ничью уже в дополнительное время матча.
Брюгге также лидирует в турнирной таблице лиги Жюпиле, имея в своем активе 63 очков. Команда уверенно возглавляет чемпионат, а преимущество над Антверпеном, который идет вторым, составляет целых 15 баллов.
В предстоящем поединке эксперты отдают небольшое предпочтение Брюгге. Также они считают, что бельгийский клуб выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.
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