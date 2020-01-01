Брюгге - Динамо Киев 0:0 онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское Динамо отправится в гости к Брюгге в ответном матче Лиги Европы. Следи за трансляцией поединка на нашем сайте.

В четверг, 25 февраля, бельгийский Брюгге примет Динамо Киев в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в Брюгге (Бельгия) на стадионе Ян Брейдел.

В первом поединке в Киеве команды не сумели выявить сильнейшего, завершив встречу со счетом 1:1. Голом у киевлян отметился полузащитник Виталий Буяльский, который точным ударом пробил в дальний угол ворот.

В национальном первенстве Динамо занимает первое место, набрав 34 балла. Преимущество над идущим вторым Шахтером составляет 1 пункт. В последнем туре киевляне спаслись во встрече с Десной, вырвав ничью уже в дополнительное время матча.

Брюгге также лидирует в турнирной таблице лиги Жюпиле, имея в своем активе 63 очков. Команда уверенно возглавляет чемпионат, а преимущество над Антверпеном, который идет вторым, составляет целых 15 баллов.

В предстоящем поединке эксперты отдают небольшое предпочтение Брюгге. Также они считают, что бельгийский клуб выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.