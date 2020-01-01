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Шахтер - Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Шахтер примет Маккаби в ответном матче Лиги Европы. Следите за трансляцией поединка на нашем сайте.
Шахтер - Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча
Шахтер - Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча

В четверг, 25 февраля, донецкий Шахтер примет Маккаби Тель-Авив в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок пройдет в Киеве (Украина) на НСК Олимпийский.

Онлайн-трансляция матча Шахтер - Маккаби Тель-Авив будет доступна в этой статье 25 февраля, начиная с 19:55 по киевскому времени.

В первом поединке в Израиле победу одержали "горняки" со счетом 2:0. Поединок был достаточно тяжелым, но украинцы в самой концовке добыли отличный результат.

В национальном первенстве Шахтер занимает второе место, имея 33 очков и отставая от лидирующего Динамо Киев на 1 пункт. На этих выходных они обыграли Рух с таким же счетом, как и Маккаби.

Маккаби Тель-Авив также идет вторым во внутреннем чемпионате, набрав 45 баллов и отставая от лидера Маккаби Хайфа на 2 очка.

В предстоящем поединке эксперты отдают предпочтение Шахтеру. Кроме того, они не сомневаются, что "горняки" выйдут в 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Шахтер, Маккаби, Лига Европы
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