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Сидорчук: Луческу расставил акценты, которые нам помогут

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Сергей Сидорчук рассказал о готовности Динамо к матчу против Брюгге.
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Сергей Сидорчук рассказал о готовности украинского клуба к ответному матче 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.

По словам Сидорчука, в первом матче динамовцы не совсем поняли требования тренера Мирчи Луческу.

«Первый матч показал, что мы не совсем понимали то, что от нас требовалось. У нас была теория, был разбор игры в Киеве. Мистер расставил те акценты, которые нам помогут», - рассказал полузащитник в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что в ответном матче против Динамо Брюгге не сможет рассчитывать на нескольких основных игроков из-за вспышки коронавируса. 

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Теги: Динамо, Сергей Сидорчук
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