Тоттенхэм — Вольфсбергер 4:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Тоттенхэм убедительной победой оформил выход в 1/8 финала.

Тоттенхэм - Вольфсбергер Getty Images

Английский Тоттенхэм одержал убедительную победу со счетом 4:0 над австрийским Вольфсбергером в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник Тоттенхэма Делле Алли открыл счет в матче и сделал две результативные передачи, а форвард Карлос Винисиус оформил дубль, забив один из голов с подачи Алли. Еще один гол забил валлийский ветеран Гарет Бэйл, который вышел на замену.

Таким образом, Тоттенхэм стал первым клубом, который вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Тоттенхэм - Вольфсбергер - 4:0

Голы: Алли, 10, Карлос Винисиус, 50, Бэйл, 73, Карлос Винисиус, 83.

Тоттенхэм: Харт - Дэйвис, Алдервейрелд, Дайер, Доэрти (Лавиниер, 74) - Уинкс, Ламела (Бэйл, 69), Сиссоко (Джон, 82), Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Моура, 69) - Винисиус.

Вольфсбергер: Куттин - Лочошвили, Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон - Шерцер (Перич, 65), Штрацниг (Рнич, 79), Верницниг, Линдль, Новак (Павелич, 46) - Дьенг, Визингер (Йовелич, 46).

Предупреждения: Доэрти, Дэйвис, Алдервейрелд - Буамгартнер, Верницниг.