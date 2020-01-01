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Тоттенхэм крупно обыграл Вольфсбергер в 1/16 финала Лиги Европы

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Английский клуб стал первым, вышедшим в 1/8 финала ЛЕ.
Тоттенхэм - Вольфсбергер
Тоттенхэм - Вольфсбергер
Getty Images

Английский Тоттенхэм одержал убедительную победу над австрийским Вольфсбергером в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

Уже на 10-й минуте Деле Алли точным ударом через себя замкнул пас Мэтта Доэрти. А в середине второго тайма Алли сам отдал две результативные передачи. Сначала он ассистировал Карлосу Винисиусу, а менее, чем через 15 минут третий гол хозяев забил вышедший на замену Гарет Бэйл.

В конце матча Винисиус оформил дубль, а заменивший Алли Дэн Скарлетт ему ассистировал.

Стоит отметить, что в этом матче сразу два игрока дебютировали в составе Тоттенхэма - защитник Марсель Лавиниер и полузащитник Нил Джон.

Таким образом, Тоттенхэм стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы.

Тоттенхэм - Вольфсбергер - 4:0

Голы: Алли, 10, Карлос Винисиус, 50, Бэйл, 73, Карлос Винисиус, 83.

Тоттенхэм: Харт - Дэйвис, Алдервейрелд, Дайер, Доэрти (Лавиниер, 74) - Уинкс, Ламела (Бэйл, 69), Сиссоко (Джон, 82), Алли (Скарлетт, 81), Бергвейн (Моура, 69) - Винисиус.

Вольфсбергер: Куттин - Лочошвили, Баумгартнер (Гиорбелидзе, 65), Хенрикссон - Шерцер (Перич, 65), Штрацниг (Рнич, 79), Верницниг, Линдль, Новак (Павелич, 46) - Дьенг, Визингер (Йовелич, 46).

Предупреждения: Доэрти, Дэйвис, Алдервейрелд - Буамгартнер, Верницниг.

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Теги: Тоттенхэм, Вольфсберг
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