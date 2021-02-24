Тренер Брюгге: Мы делаем все, чтобы остановить распространение болезни

Рик де Мил прокомментировал ситуацию с коронавирусом в бельгийской команде.

Тренер бельгийского Брюгге Рик де Мил прокомментировал ситуацию с вспышкой коронавируса в бельгийском клубе накануне ответного матча Лиги Европы против киевского Динамо.

В матче против украинской команды де Мил не сможет рассчитывать на Шарля де Кетелара и Симона Миньоле, которые сдали положительные тесты.

«У них уже были ложные тесты, которые показывали позитивный результат, а затем были негативными. Поэтому сегодня они пройдут еще один тест. Сейчас мы предполагаем, что играть они не будут. Мы делаем все, чтобы остановить распространение болезни» - приводит слова тренера Брюгге издание Het Nieuwsblad.

Напоминаем, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге состоится завтра, 25 февраля. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.