Это любовь?: Шахтер пожелал Динамо удачи в Лиге Европы, киевляне ответили взаимностью

Динамо сыграет с Брюгге, Шахтер встретиться с Маккаби.

Киевское Динамо на выезде сыграет против Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 25 февраля.

В преддверии поединка главный конкурент "бело-синих" в национальном чемпионате, донецкий Шахтер, пожелал киевлянам удачи.

"Желаем победы Динамо в матче против Брюгге", - гласит публикация в Twitter-аккаунте Шахтера.

Спустя некоторое время пресс-служба Динамо ответила Шахтеру.

"Спасибо. Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках".

Отметим, что Шахтеру 25 февраля также предстоит провести ответный матч Лиги Европы против Маккаби. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский