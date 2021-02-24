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Это любовь?: Шахтер пожелал Динамо удачи в Лиге Европы, киевляне ответили взаимностью

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Динамо сыграет с Брюгге, Шахтер встретиться с Маккаби.
Динамо - Шахтер
Динамо - Шахтер
ФК Шахтер

Киевское Динамо на выезде сыграет против Брюгге в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 25 февраля.

В преддверии поединка главный конкурент "бело-синих" в национальном чемпионате, донецкий Шахтер, пожелал киевлянам удачи.

"Желаем победы Динамо в матче против Брюгге", - гласит публикация в Twitter-аккаунте Шахтера.

Спустя некоторое время пресс-служба Динамо ответила Шахтеру.

"Спасибо. Будет прекрасно, если две украинские команды продолжат выступления в еврокубках".

Отметим, что Шахтеру 25 февраля также предстоит провести ответный матч Лиги Европы против Маккаби. Встреча состоится в Киеве на НСК Олимпийский

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Теги: Шахтер, Динамо, Лига Европы
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