Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Брюгге: У нас есть хорошие шансы пройти Динамо

Комментариев: 0
Миньоле рассчитывает на победу.
Симон Миньоле
Симон Миньоле
Getty Images

В четверг, 25 февраля, состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и Брюгге.

Накануне матча вратарь “черно-синих“ Симон Миньоле дал свой прогноз исхода поединка.

“Молодые игроки хорошо работают, и мы можем быть довольны ими после матчей с Динамо и Левеном. Теперь нам нужно продолжать работать в том же духе.

В четверг нас ждет еще одна большая игра, игроки будут бороться до конца. У нас есть хорошие шансы пройти Динамо. Это одна из наших целей, и мы постараемся ее достичь“, - приводит слова Миньоле официальный сайт Брюгге.

Напомним, что Брюгге столкнулся с кадровыми проблемами. Многие игроки не успеют вылечиться до матча, поэтому команда может выйти тем же составом, что и на поединок с Левеном.

Поделись:
Теги: Лига Европы, Брюгге, Динамо Киев, Симон Миньоле
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь