Голкипер Брюгге: У нас есть хорошие шансы пройти Динамо

Миньоле рассчитывает на победу.

В четверг, 25 февраля, состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и Брюгге.

Накануне матча вратарь “черно-синих“ Симон Миньоле дал свой прогноз исхода поединка.

“Молодые игроки хорошо работают, и мы можем быть довольны ими после матчей с Динамо и Левеном. Теперь нам нужно продолжать работать в том же духе.

В четверг нас ждет еще одна большая игра, игроки будут бороться до конца. У нас есть хорошие шансы пройти Динамо. Это одна из наших целей, и мы постараемся ее достичь“, - приводит слова Миньоле официальный сайт Брюгге.

Напомним, что Брюгге столкнулся с кадровыми проблемами. Многие игроки не успеют вылечиться до матча, поэтому команда может выйти тем же составом, что и на поединок с Левеном.