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Матч Шахтер - Маккаби будет судить испанская бригада арбитров

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Главный арбитр поединка еще не судил украинские команды.
Хосе Санчес
Хосе Санчес
Getty Images

В четверг, 25 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и израильским Маккаби Тель-Авивом.

Судить этот поединок назначили испанскую бригаду арбитров во главе с Хосе Санчесем. 

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Его ассистентами выступят Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието, а четвертым назначен Хосе Мунуэра Монтеро. Арбитром VAR будет Рикардо де Бургос, а его ассистентом - Гильермо Куадра.

Отмечается, что Санчес ранее не работал на матчах с участием украинских команд.

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Теги: Шахтер, Маккаби, Лига Европы
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