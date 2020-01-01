Матч Шахтер - Маккаби будет судить испанская бригада арбитров

Главный арбитр поединка еще не судил украинские команды.

В четверг, 25 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким Шахтером и израильским Маккаби Тель-Авивом.

Судить этот поединок назначили испанскую бригаду арбитров во главе с Хосе Санчесем.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Его ассистентами выступят Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието, а четвертым назначен Хосе Мунуэра Монтеро. Арбитром VAR будет Рикардо де Бургос, а его ассистентом - Гильермо Куадра.

Отмечается, что Санчес ранее не работал на матчах с участием украинских команд.