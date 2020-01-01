Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Названо имя арбитра поединка Брюгге - Динамо

Комментариев: 0
Матч Лиги Европы обслужит сербский арбитр Йованович.
Срджан Йованович
Срджан Йованович
Getty Images

В четверг, 25 февраля, киевское Динамо отправится выездной матч против Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Главным арбитром этого поединка назначен Срджан Йованович из Сербии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Его ассистентами будут соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвертым арбитром будет Фран Йович из Хорватии.

Что касается системы VAR, то видеопомощником назначен Саша Штегеманн из Германии, а его ассистентом - португалец Луиш Годинью.

В нынешнем сезоне 34-летний Йованович судил матч Реал - Шахтер (2:3) в Лиге чемпионов, а в 2017 году он обслуживал матч Украина U-19 - Греция U-19 (2:0).

Поделись:
Теги: Срджан Йованович, Лига Европы, Брюгге, Динамо Киев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь