Названо имя арбитра поединка Брюгге - Динамо

Матч Лиги Европы обслужит сербский арбитр Йованович.

В четверг, 25 февраля, киевское Динамо отправится выездной матч против Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Главным арбитром этого поединка назначен Срджан Йованович из Сербии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Его ассистентами будут соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвертым арбитром будет Фран Йович из Хорватии.

Что касается системы VAR, то видеопомощником назначен Саша Штегеманн из Германии, а его ассистентом - португалец Луиш Годинью.

В нынешнем сезоне 34-летний Йованович судил матч Реал - Шахтер (2:3) в Лиге чемпионов, а в 2017 году он обслуживал матч Украина U-19 - Греция U-19 (2:0).