Брюгге может сыграть с Динамо тем же составом, что и против Левена

Вероятность того, что клуб к тому времени сможет вылечить игроков, мала.

Тренер Брюгге Рик Де Мил рассказал о кадровой ситуации команды перед решающим матчем с Динамо.

Он считает, что несмотря на сложности команда готова к напряженной неделе, пишет пресс-служба клуба.

"Некоторым игрокам становится лучше, но у других все еще есть симптомы. Они снова пройдут тестирование. У Ланга все еще есть жалобы, другим, кажется, становится лучше. Но иногда так, а потом исчезает.

Возможно, нам придется играть с Динамо тем же составом, что и против Левена. Но эти игроки очень талантливы и готовы к напряженной неделе", – сказал де Мил.

Поединок Брюгге - Динамо состоится в четверг, 25 февраля.