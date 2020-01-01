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Брюгге может сыграть с Динамо тем же составом, что и против Левена

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Вероятность того, что клуб к тому времени сможет вылечить игроков, мала.
Игроки Брюгге
Игроки Брюгге
Getty Images

Тренер Брюгге Рик Де Мил рассказал о кадровой ситуации команды перед решающим матчем с Динамо.

Он считает, что несмотря на сложности команда готова к напряженной неделе, пишет пресс-служба клуба.

"Некоторым игрокам становится лучше, но у других все еще есть симптомы. Они снова пройдут тестирование. У Ланга все еще есть жалобы, другим, кажется, становится лучше. Но иногда так, а потом исчезает.

Возможно, нам придется играть с Динамо тем же составом, что и против Левена. Но эти игроки очень талантливы и готовы к напряженной неделе", – сказал де Мил.

Поединок Брюгге - Динамо состоится в четверг, 25 февраля.

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Теги: Лига Европы, Брюгге, Динамо Киев
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