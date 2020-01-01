Бруну Фернандеш - лучший игрок недели Лиги Европы
Португальский футболист отметился дублем в воротах Реал Сосьедад.
Полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признали лучшим игроком первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Португалец стал автором двух мячей в разгромной победе английского клуба над Реалом Сосьедад (4:0).
Помимо Фернандеша на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендовали Мунас Даббур (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб) и Гарет Бэйл (Тоттенхэм).
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