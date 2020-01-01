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Бруну Фернандеш - лучший игрок недели Лиги Европы

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Португальский футболист отметился дублем в воротах Реал Сосьедад.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш признали лучшим игроком первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Португалец стал автором двух мячей в разгромной победе английского клуба над Реалом Сосьедад (4:0).

Помимо Фернандеша на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендовали Мунас Даббур (Хоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб) и Гарет Бэйл (Тоттенхэм).

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Теги: Манчестер Юнайтед, Лига Европы, Бруну Фернандеш
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