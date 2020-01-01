Защитник Шахтера попал в первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Матвиенко попал в команду недели Лиги Европы по версии WhoScored.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер на выезде обыграл Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0.

Участие в этой встрече принял защитник "горняков" Николай Матвиенко, который провел на поле все 90 минут.

Известный статистический портал WhoScored включил украинца в команду недели Лиги Европы. Футболист за матч против Маккаби получил оценку 8,2 балла, став лучшим игроком "горняков" в этом поединке.

Сборная тура ЛЕ

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