УЕФА назвало претендентов на звание "Лучший игрок недели" в Лиге Европы

В четверг, 18 февраля, в рамках Лиги Европы состоялись первые матчи 1/16 финала турнира.

По итогам поединков УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В этот список попали полузащитник Тоттенхэма Гарет Бэйл, отличившийся голом и ассистом в матче против Вольфсберга (4:1), хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, оформивший дубль в игре против Сосьедада (4:0), нападающий Хоффенхайма Моанес Даббур, которых дважды забил в ворота Мольде (3:3) и сделал ассист, а также нападающий загребского Динамо Бруну Петкович, на счету которого дубль в матче против Краснодара (3:2).

Who gets your vote? 🏅



⭐️ Bruno Petković

⭐️ Gareth Bale

⭐️ Munas Dabbur

⭐️ Bruno Fernandes@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL