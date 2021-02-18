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УЕФА назвало претендентов на звание "Лучший игрок недели" в Лиге Европы

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Фернандеш и Бэйл - среди претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

В четверг, 18 февраля, в рамках Лиги Европы состоялись первые матчи 1/16 финала турнира.

По итогам поединков УЕФА выбрал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В этот список попали полузащитник Тоттенхэма Гарет Бэйл, отличившийся голом и ассистом в матче против Вольфсберга (4:1), хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, оформивший дубль в игре против Сосьедада (4:0), нападающий Хоффенхайма Моанес Даббур, которых дважды забил в ворота Мольде (3:3) и сделал ассист, а также нападающий загребского Динамо Бруну Петкович, на счету которого дубль в матче против Краснодара (3:2).

Проголосовать за лучшего футболиста можно на официальном сайте УЕФА.

На нашем сайте можно ознакомиться со всеми результатами матчей 1/16 финала Лиги Европы.

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Теги: Лига Европы, футбол, Тоттенхэм
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