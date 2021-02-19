Забарный рассказал, что происходило в раздевалке Динамо после матча с Брюгге

Защитник настаивает, что команда нацелена пройти Брюгге.

Защитник Динамо Илья Забарный, вернувшийся в состав после повреждения, поделился с журналистом клубного сайта своими впечатлениями от домашнего матча с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.

"Это не совсем хороший результат. Мы могли выигрывать и делали все для этого. Но не получилось... Можем как забить, так и пропустить - это все часть футбола.

Не сказал бы, что Брюгге приехал ослабленным составом. У них все футболисты сыграны, могут заменить друг друга. В таких клубах, как Брюгге и Динамо, нет основных игроков, каждый должен быть готов заменить партнера.

В любом случае, мы хотим забивать как можно больше. Это всегда приятно и приносит позитивные эмоции. Поэтому будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо, справимся с этим".

Также Забарный рассказал, какое настроение было в раздевалке после матча и что сказал тренер.

"Тренер сказал, что необходимо было выигрывать, на выезде будет очень сложно. Но ничего, сейчас нужно готовиться к Десне и забывать эту игру. А уже когда придет время подготовки к ответному матчу с Брюгге, проанализируем сегодняшнюю игру и со свежими силами будем ехать добывать победу".

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге.