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Забарный рассказал, что происходило в раздевалке Динамо после матча с Брюгге

Комментариев: 2
Защитник настаивает, что команда нацелена пройти Брюгге.
Илья Забарный
Илья Забарный
Динамо Киев

Защитник Динамо Илья Забарный, вернувшийся в состав после повреждения, поделился с журналистом клубного сайта своими впечатлениями от домашнего матча с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.

"Это не совсем хороший результат. Мы могли выигрывать и делали все для этого. Но не получилось... Можем как забить, так и пропустить - это все часть футбола.

Не сказал бы, что Брюгге приехал ослабленным составом. У них все футболисты сыграны, могут заменить друг друга. В таких клубах, как Брюгге и Динамо, нет основных игроков, каждый должен быть готов заменить партнера.

В любом случае, мы хотим забивать как можно больше. Это всегда приятно и приносит позитивные эмоции. Поэтому будем стараться. Надеюсь, что все будет хорошо, справимся с этим".

Также Забарный рассказал, какое настроение было в раздевалке после матча и что сказал тренер.

"Тренер сказал, что необходимо было выигрывать, на выезде будет очень сложно. Но ничего, сейчас нужно готовиться к Десне и забывать эту игру. А уже когда придет время подготовки к ответному матчу с Брюгге, проанализируем сегодняшнюю игру и со свежими силами будем ехать добывать победу".

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге.

 

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Теги: Илья Забарный, Динамо, Брюгге, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.02.2021, 09:24
Оценка:  0
гость
Да у вас никогда ничего не получается. Играй, не играй, все равно бабосы капают, на Мальдивы - в любой момент, тачка - какая хочешь. Вот еще по 30 штук за позор в ЛЧ получили - чего париться?
гость  (аноним)  19.02.2021, 09:21
Оценка:  0
гость
В раздевалке как у ГАЗМЯС
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