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Матвиенко - лучший игрок матча Маккаби - Шахтер по версии WhoScored

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Худшим игроком "горняков" из стартового состава портал назвал Тараса Степаненко.
Маккаби - Шахтер
Маккаби - Шахтер
Шахтер Донецк

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на выезде обыграл Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0.

По итогам поединка известный статистический портал WhoScored признал лучшим игроком "горняков" Николай Матвиенко, выступление которого было оценено в 8,2 балла. Стоит сказать, что 24-летний футболист получил самую высокую оценку среди обеих команд.

Алан Патрик, забивший гол в ворота Маккаби, получил оценку 8,0. А вот худшим футболистом в стане Шахтера, вышедшим в стартовом составе, стал Тарас Степаненко - 6,6 балла.

Оценки за матч Маккаби - Шахтер
Оценки за матч Маккаби - Шахтер
WhoScored

Отметим, что средняя оценка игроков Шахтера составляет 7,01 балла, а футболистов Маккаби Тель-Авив - 6,29.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив - Шахтер.

 

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Теги: Шахтер, Маккаби (Тель-Авив), Лига Европы
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