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Наставник Маккаби объяснил, в чем главная сила Шахтера

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Специалист подвел итоги первого поединка против "Горняков".
Патрик фон Лиувен
Патрик фон Лиувен
Шахтер Донецк

Главный тренер Маккаби Тель-Авив Патрик фон Лиувен прокомментировал поражение от Шахтера (0:2) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы всегда нацелены на свою игру, на борьбу. На самом деле было очень сложно. Моменты, которые мы создали, должны перенести и в следующую игру. Но 0:2 дома – не лучшая позиция.

Мы старались сохранять организацию и создавать моменты впереди. На определенном этапе это удавалось: мы не позволяли сопернику забить и сами создавали возможности на контратаках. Не говорю, что это были стопроцентные голевые моменты, но возможности.

Я доволен этим отрезком, характером, тем, как команда выглядела физически. Но немного расстроен, что мы так и не нашли тот шанс, который завершился бы нашим голом.

С теми возможностями, что были во втором тайме, мы могли сравнять и закончить матч со счетом 1:1, да.

Почему игроки не были готовы к смещению Тайсона в центр для того, чтобы освободить зону для Матвиенко в эпизоде с первым голом? Мы обсуждали данную ситуацию. Видели, как он делал это в предыдущем матче, знали, что так будет, говорили на эту тему. Это не должно было стать сюрпризом, но так случилось", - цитирует фон Лиувена пресс-служба Шахтера.

Ранее главный тренер Шахтера Луиш Каштру подвел итоги поединка против Маккаби.

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Теги: Патрик фон Лиувен, Шахтер, Маккаби (Тель-Авив)
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