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Соломон - о победе Шахтера: Все видели, насколько силен Маккаби

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Футболист признался, что некоторые его родственники являются фанатами Маккаби.
Манор Соломон
Манор Соломон
Шахтер Донецк

Израильский игрок Шахтера Манор Соломон прокомментировал победу над Маккаби Тель-Авив (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы все видели, насколько силен Маккаби, так что ничего еще не закончено. Было весело играть дома, я был приятно взволнован.

Родственники моей матери - ярые болельщики Маккаби, но мне хочется верить, что сегодня они болели за нас", - приводит слова Соломона официальный сайт УЕФА.

На нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив - Шахтер.

 

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Теги: Манор Соломон, Шахтер, Маккаби (Тель-Авив)
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