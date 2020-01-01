Соломон - о победе Шахтера: Все видели, насколько силен Маккаби

Футболист признался, что некоторые его родственники являются фанатами Маккаби.

Израильский игрок Шахтера Манор Соломон прокомментировал победу над Маккаби Тель-Авив (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы все видели, насколько силен Маккаби, так что ничего еще не закончено. Было весело играть дома, я был приятно взволнован.

Родственники моей матери - ярые болельщики Маккаби, но мне хочется верить, что сегодня они болели за нас", - приводит слова Соломона официальный сайт УЕФА.

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