Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Степаненко: Ошибки были, нужно работать

Комментариев: 0
Полузащитник Шахтера прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив.

По мнению Степаненко, несмотря на хороший результат, игра донецкой команды была не идеальная.

«Понравилось, как первые 25 минут мы контролировали мяч, вступали в отбор, не давали команде сопернице идти в атаки. Опасность была только после стандартов, а так все контролировали.

После забитого гола почему-то начали останавливаться, играть вальяжно. Нельзя так играть. Потом были моменты у Коноплянки, второй мяч, когда Фернандо классно сыграл, протащил.
Команда соперников во втором тайме большими силами пошла вперед, им нужно было забивать. Они создавали моменты, а мы где-то остановились. Не знаю, с чем это связано, ведь счет не позволял этого делать. Ошибки были, нужно работать. Мы сыграли только второй официальный матч после сборов. Мы еще не в игровом тонусе.

Идеальный ли результат 2:0? Идеальный результат – это тот, который позволит нам пройти дальше. Есть еще ответная игра и нам нужно быть максимально сконцентрированными. Мы сыграли только первый тайм, еще никуда дальше не прошли. Работаем дальше» - сказал полузащитник телеканалу Футбол 2.

Напоминаем, что матч между Шахтером и Маккаби завершился победой донецкого клуба со счетом 2:0.

Поделись:
Теги: Шахтер, Маккаби Тель-Авив, Тарас Степаненко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь