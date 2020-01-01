Степаненко: Ошибки были, нужно работать

Полузащитник Шахтера прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал гостевой матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби Тель-Авив.

По мнению Степаненко, несмотря на хороший результат, игра донецкой команды была не идеальная.

«Понравилось, как первые 25 минут мы контролировали мяч, вступали в отбор, не давали команде сопернице идти в атаки. Опасность была только после стандартов, а так все контролировали.

После забитого гола почему-то начали останавливаться, играть вальяжно. Нельзя так играть. Потом были моменты у Коноплянки, второй мяч, когда Фернандо классно сыграл, протащил.

Команда соперников во втором тайме большими силами пошла вперед, им нужно было забивать. Они создавали моменты, а мы где-то остановились. Не знаю, с чем это связано, ведь счет не позволял этого делать. Ошибки были, нужно работать. Мы сыграли только второй официальный матч после сборов. Мы еще не в игровом тонусе.

Идеальный ли результат 2:0? Идеальный результат – это тот, который позволит нам пройти дальше. Есть еще ответная игра и нам нужно быть максимально сконцентрированными. Мы сыграли только первый тайм, еще никуда дальше не прошли. Работаем дальше» - сказал полузащитник телеканалу Футбол 2.

Напоминаем, что матч между Шахтером и Маккаби завершился победой донецкого клуба со счетом 2:0.