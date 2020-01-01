Каштру: Мы ничего не выиграли и ничего не решено

Тренер Шахтера прокомментировал матч против Маккаби ТА.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал матч 1/16 финала Лиги Европы против израильского Маккаби ТА.

«Многие хотели увидеть гол Соломона, что ему помешало? Мы хотели победить сегодня. То, что другие хотели - команду мало интересовало. Интересовало увезти преимущество. Цель выполнена - поздравляю команду. Сделали это против соперника, который десять матчей не проигрывал. Победа сложная, но заслуженная.

Наигрывали ли первый гол? Конечно, мы отрабатываем все. Соперники часто не дают совершать такие атаки. В этом моменте все получилось. Поздравляю всех, кто работает ради того, чтобы наша команда была все сильнее и сильнее.

Важен ли второй гол? Мы не знаем, что важно или нет в футболе. Остается ответный поединок. У нас есть преимущество, но мы ничего не выиграли и ничего не решено. Лучше уехать со счетом 0:2, чем 0:1. Как минимум девяносто минут мы еще отыграем», - сказал португальский специалист телеканалу Футбол 2.

Напоминаем, что матч между Шахтером и Маккаби ТА завершился победой украинского клуба со счетом 2:0.