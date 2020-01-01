Бенфика — Арсенал 1:1 Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Оба гола команды забили в течение двух минут.

Дани Себальос против Аделя Таарабта Getty Images

Португальская Бенфика сыграла вничью 1:1 домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против ангнлийского Арсенала.

Открыли счет хозяева — Пицци реализовал пенальти, назначенный на 55-й минуте за игру рукой в своей штрафной площади. Через две минуты Арсенал сравнял после того, как Букайо Сака замкнул в пустые ворота прострел Седрика Соареша.

У обеих команд было еще несколько моментов, однако матч так и завершился со счетом 1:1.

Бенфика - Арсенал - 1:1

Голы: Пицци, 55 (пенальти) - Сака, 57.

Бенфика: Лейте - Вертонген, Отаменди, Вериссимо (Шикиньо, 85) - Гримальдо, Пицци (Эвертон, 64), Таарабт (Габриэл, 77), Вайгль, Гонсалвеш - Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Силва, 46).

Арсенал: Лено - Соареш (Тирни, 64), Давид Луиз, Габриэл, Бельерин - Джака, Сака, Себальос, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 77) - Обамеянг (Пепе, 77).