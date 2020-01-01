Бенфика сыграла вничью с Арсеналом матч 1/16 финала Лиги Европы

Оба гола были забиты за две минуты второго тайма.

Португальская Бенфика сыграла вничью с английским Арсеналом домашний матч 1/16 финала Лиги Европы.

В первом тайме гости могли забивать дважды. На 18-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в пустые ворота, замыкая прострел Эктора Бельерина. А за пять минут до конца первого тайма Мартин Эдегор вывел Дани Себальоса на пустые ворота, однако оба игрока были в оффсайде.

А в начале второго тайма Бенфика заработала пенальти — Эмил Смит Роу сыграл рукой в своей штрафной площадке. Пицци с пенальти пробил не очень сильно, но точно рядом со штангой. Арсеналу хватило двух минут для того, чтобы сравнять — Букайо Сака замкнул прострел Седрика Соареша.

После этого команды обменялись тремя опасными атаками на двоих, но ни одна из них не стала успешной и матч завершился ничьей 1:1.

Бенфика - Арсенал - 1:1

Голы: Пицци, 55 (пенальти) - Сака, 57.

Бенфика: Лейте - Вертонген, Отаменди, Вериссимо (Шикиньо, 85) - Гримальдо, Пицци (Эвертон, 64), Таарабт (Габриэл, 77), Вайгль, Гонсалвеш - Нуньес (Сеферович, 64), Вальдшмидт (Силва, 46).

Арсенал: Лено - Соареш (Тирни, 64), Давид Луиз, Габриэл, Бельерин - Джака, Сака, Себальос, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 77) - Обамеянг (Пепе, 77).