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Црвена Звезда — Милан 2:2 видео голов и обзор матча

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Хозяева спаслись на третьей добавленной минуте.

Црвена Звезда - Милан
Црвена Звезда - Милан
Getty Images

Сербская Црвена Звезда сыграла вничью со счетом 2:2 домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против итальянского Милана.

Гости открыли счет перед перерывом — Радован Панков срезал мяч в свои ворота. Вскоре после начала второго тайма Црвена Звезда отыгралась — Гелор Канга реализовал пенальти. Однако, через десять минут 11-метровый реализовал Тео Эрнандес, который снова вывел Милан вперед. И, тем не менее, Црвена Звезда смогла спастись — на третьей компенсированной минуте Милан Павков с подачи Канги установил окончательный счет 2:2. 

Црвена Звезда - Милан 2:2

Голы: Канга, 52, Павков, 90+3 - Панков (в свои ворота), 42, Эрнандес, 61

Црвена Звезда: Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич (Гайич, 74), Иванич (Бакайоко, 80), Канга, Бен-Набуан (Фалько, 62), Петрович (Саного, 81), Панков, Фальчинелли (Павков, 81).

Милан: Доннарумма, Романьоли, Томори, Калулу, Тео (Диогу Далот, 78), Беннасер (Тонали, 39), Крунич, Кастильехо, Мейте, Ребич (Рафаэл Леау, 46), Манджукич (Чалханоглу, 82).

Предупреждения: Романьоли, Милунович, Родич, Манджукич.

Удаление: Родич, 77

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Теги: Црвена Звезда, Милан
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