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Маккаби Тель-Авив - Шахтер 0:2 видео гола и обзор матча Лиги Европы

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Украинский клуб забил по голу в каждом тайме.

Шахтер обыграл израильский Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0 в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В середине первого тайма Алан Патрик открыл счет с подачи Николая Матвиенко. В компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Тете установил окончательный счет в матче, а Фернандо ему ассистировал.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2

Голы: Патрик, 31, Тете, 90+3.

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Глазер, Рикан (Голаса, 63), Перец – Битон (Озез, 46), Пешич (Герреро, 85), Бен-Хаим II (Блэкмен, 63).

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Марлос (Майкон, 77), Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 89) – Тайсон (Коноплянка, 77), Мораес (Фернандо, 88), Соломон (Тете, 73).

Предупреждения: Глазер, Перец – Марлос, Тайсон.

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Теги: Шахтер, футбол, Маккаби (Тель-Авив)
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