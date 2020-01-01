Маккаби Тель-Авив - Шахтер 0:2 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Шахтер обыграл израильский Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0 в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.
В середине первого тайма Алан Патрик открыл счет с подачи Николая Матвиенко. В компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Тете установил окончательный счет в матче, а Фернандо ему ассистировал.
Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2
Голы: Патрик, 31, Тете, 90+3.
Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Глазер, Рикан (Голаса, 63), Перец – Битон (Озез, 46), Пешич (Герреро, 85), Бен-Хаим II (Блэкмен, 63).
Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Марлос (Майкон, 77), Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 89) – Тайсон (Коноплянка, 77), Мораес (Фернандо, 88), Соломон (Тете, 73).
Предупреждения: Глазер, Перец – Марлос, Тайсон.
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