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Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:4 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Бруну Фернандеш сделал дубль, Дэниэл Джеймс оформил гол плюс пас.

Андер Гевара против Антони Марсьяля
Андер Гевара против Антони Марсьяля
Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед крупно обыграл со счетом 4:0 испанский Реал Сосьедад в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Перед перерывом Бруну Фернандеш открыл счет, а вскоре после начала второго тайма он же оформил дубль с подачи Дэниэла Джеймса. Спустя семь минут после второго гола Маркус Рэшфорд забил третий, а Фред ему ассистировал. А на последней минуте Джеймс сделал счет 4:0 с подачи Эрика Байи.

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:4

Голы: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Сальдуа (Горосабель, 73), Субельдия, Монреаль - Мерино, Сильва, Янузай (Порту, 80), Ильярраменди (Гевара, 74), Ойарсабаль — Исак (Барренечеа, 80).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уан-Биссака, Магуайр, Байи, Теллес — Фред, Мактомини (Матич, 60) — Джеймс, Фернандеш (Мата, 83), Гринвуд (Диалло, 83) - Рэшфорд (Марсьяль, 68)

Предупреждения: Ле Норман — Уан-Биссака

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Теги: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад
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