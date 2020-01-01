Тоттенхэм разгромил Вольфсберг в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов

Австрийский клуб провалил первый тайм встречи.

В четверг, 18 февраля, Тоттенхэм на выезде обыграл Вольфсберг в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Подопечные Жозе Моуринью одержали победу с разгромным счетом - 4:1.

Примечательно, что первые три гола "шпоры" забили в первой половине матча и уверенно ушли на перерыв, не пропустив ни одного в ответ. Авторами этих голов стали Сон Хын Мин, Гарет Бэйл и Лукас Моура.

Во втором тайме хозяева попытались отыграться, забив один гол, но на этом их результативность закончилась. В ответ на что английский клуб отметился еще одним голом в исполнении Карлоса Винисиуса.

Стоит отметить, что этот поединок стал историческим для Тоттенхэма, поскольку впервые в XXI веке команда забила три гола в первом тайме матча плей-офф в еврокубках.

Ответный матч пройдет в Лондоне 24 февраля.

Вольфсберг - Тоттенхэм 1:4

Голы Линдль, 55 (пен.) - Сон, 13, Бэйл, 28, Лукас Моура, 34, Винисиус, 88

Вольфсберг: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Новак (Павелич, 81), Баумгартнер, Линдль, Тафернер (Хенрикссон, 46), Шпранглер (Гиорбелидзе, 65), Верницниг, Визингер (Штрацниг, 46), Йовелич (Дьенг, 65).

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Дайер, Сиссоко (Хейбьерг, 78), Алли (Ндомбеле, 78), Бэйл (Ламела, 64), Лукас Моура (Бергвейн, 65), Сон Хын Мин (Винисиус, 46), Уинкс.

Предупреждения: Шпранглер - Алли, Сиссоко.