Милан сенсационно упустил победу над Црвеной Звездой в Лиге Европы

Црвена Звезда вырвала ничью у Милана в матче Лиги Европы.

Милан сыграл вничью с Црвеной Звездой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Сербии.

Гости вышли вперед в первом тайме благодаря автоголу Панкова. Во втором тайме команде обменялись забитыми пенальти - Канга сравнял счет, реализовав 11-метровый, а через 10 минут с пенальти забил Тэо Эрнандес.

Все шло к победе Милана, но в компенсированное время Панков забил теперь в чужие ворота и принес своей команде ничью.

Отметим, что с 77-й минуты Црвена Звезда играла в меньшинстве – за две желтые карточки с поля был удален Родич.

Црвена Звезда - Милан 2:2

Голы: Канга, 52, Панков, 90+3 - Панков (АГ), 42, Эрнандес, 61

Црвена Звезда: Борян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич (Гайич, 74), Иванич (Бакайоко, 80), Канга, Бен-Набуан (Фалько, 62), Петрович (Саного, 81), Панков, Фальчинелли (Павков, 81).

Милан: Доннарумма, Романьоли, Томори, Калулу, Тео (Диогу Далот, 78), Беннасер (Тонали, 39), Крунич, Кастильехо, Мейте, Ребич (Рафаэл Леау, 46), Манджукич (Чалханоглу, 82).

Предупреждения: Романьоли, Милунович, Родич, Манджукич.

Удаление: Родич, 77