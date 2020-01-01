МЮ разгромил Реал Сосьедад в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед разгромил Реалом Сосьедад со счетом 4:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который прошел в Турине.
Героем встречи стал Бруну Фернандеш, забивший по разу в каждом из таймов. Также отличились Маркус Рэшфорд, а также Дэниел Джеймс, установивший окончательный счет на 90-й минуте.
МЮ одной ногой в 1/8 финала Лиги Европы. Ответная игра состоится 26 февраля в Манчестере.
Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:4
Голы: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90
Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Сальдуа (Горосабель, 73), Субельдия, Монреаль - Мерино, Сильва, Янузай (Порту, 80), Ильярраменди (Гевара, 74), Ойарсабаль — Исак (Барренечеа, 80).
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Теллес — Фред, Мактоминей (Матич, 60) — Джеймс, Фернандеш (Мата, 83), Гринвуд (Диалло, 83) - Рашфорд (Марсьяль, 68)
Предупреждения: Ле Норман — Ван-Биссака
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