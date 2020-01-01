Шахтер обыграл Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы

Подопечные Луиша Каштру добыли комфортную победу на выезде.

Донецкий Шахтер на выезде обыграл Маккаби Тель-Авив в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

С первых же минут встречи подопечные Луиша Каштру попытались взять мяч под свой контроль, однако соперник играл достаточно агрессивно и стал создавать опасные моменты. Впрочем, результата это не приносило.

Шахтер же сумел перехватить инициативу и в середине тайма стал создавать моменты. Шанс забить был у Мораеса, но его удар блокировал голкипер, а на добивании никого не оказалось.

Открыть счет "горнякам" удалось на 31-й минуте – Марлос по диагонали навесил в левый фланг штрафной на Матвиенко, который сразу же отдал пас на Алана Патрика. Бразилец с ходу пробил по воротам и мяч оказался в сетке.

Шахтер обыграл Маккаби Тель-Авив ФК Шахтер

До конца первой половины матча Шахтер продолжал контролировать мяч, но больше забить так и не смог. Несколько моментов отыграться было у Маккаби, и даже был намек на пенальти, но арбитр посмотрел повтор и решил, что нарушения на Пешиче в штрафной "горняков" не было.

На старте второй половины встречи Шахтер начал играть более спокойно, а вот соперник пытался прессинговать и создавать моменты. Несколько раз Трубину приходилось спасать свои ворота, и он прекрасно справился со своей задачей.

В целом, Маккаби выглядел во второй половине встречи увереннее, игроки стали больше контролировать мяч, но довести дело до гола им никак не удавалось. Тренеры начали проводить замены, и к концу встречи игра обострилась.

Шахтер обыграл Маккаби Тель-Авив ФК Шахтер

Все шло к тому, что Шахтер улетит в Украину с минимальным перевесом, однако Тете, который вышел на поле на 73-й минуте, все же сумел удвоить преимущество "оранжево-черных". На третьей компенсированной к матчу минуте бразилец получил пас от Фернандо и уверенно отправил мяч в сетку.

Шахтер добыл комфортную победу и приблизил себя к выходу в 1/8 финала турнира. Теперь нужно удержать преимущество в ответном матче, который состоится в Киеве 25 февраля.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2

Голы: … – Патрик, 31, Тете, 90+3.

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Жералдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит – Глазер, Рикан (Голаса, 63), Перец – Битон (Озез, 46), Пешич (Герреро, 85), Бен-Хаим II (Блэкмен, 63).

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко – Марлос (Майкон, 77), Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 89) – Тайсон (Коноплянка, 77), Мораес (Фернандо, 88), Соломон (Тете, 73).

Предупреждения: Глазер, Перец – Марлос, Тайсон.