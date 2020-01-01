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Тренер Брюгге - о матче с Динамо: Ничья на выезде - положительный результат

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Рик де Мил рассказал, что не удавалось его команде в Киеве.
Рик де Мил
Рик де Мил
Getty Images

Тренер Брюгге Рик де Мил прокомментировал матч 1/16 Лиги Европы, в котором его команда сыграла вничью против Динамо в Киеве.

Наставник остался доволен результатом и отметил сильную игру киевлян в защите.

"Конечно, ничья на выезде - положительный результат для нас. Наше противостояние состоит из двух матчей, и первым результатом я доволен. Я бы назвал Динамо техничной командой, отметил бы у соперника быстрый переход из атаки в оборону. Они создали нам много проблем, пытались прессинговать. Также стоит отметить сильную игру киевлян в защите.

В первом тайме было тяжело, поскольку Динамо активно прессинговало нас, а после перерыва стало легче, поскольку и мы стали применять прессинг. Выполнили несколько подач в штрафную, после одной из которых удалось сравнять счет. Что касается защиты, то там особых проблем у нас не было.

В принципе, я не считаю, что мы играли вторым номером. Тем более с такой командой, как Динамо, отдавать инициативу довольно опасно. Мы пытались активно прессинговать соперника. Возможно, в конце первого и начале второго таймов упустили инициативу, но затем удалось перехватить ее", - цитирует тренера официальный сайт Динамо.

Смотри также видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге.

 

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Теги: Рик де Мил, Динамо, Лига Европы
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