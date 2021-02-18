Беседин - о матче с Брюгге: Мехеле чудом попал в ворота, это стечение обстоятельств

Артем Беседин признал свою вину в пропущенном голе.

Киевское Динамо сыграло вничью с Брюгге в первом матче 1/16 Лиги Европы (1:1), который проходил в Киеве. Подопечные Мирчи Луческу сумели забить один гол соперникам, но и пропустить в ответ. Свою вину в пропущенном голе признал нападающий Артем Беседин.

"Матч выдался тяжелым. Плохо, что пропустили. Выигрывали 1:0, было все нормально, но пропустили глупый гол со стандарта. На этом противостояние не заканчивается - есть еще матч на выезде. Нужно хорошо подготовиться к нему, сделать правильные выводы, сыграть в гостях без ошибок и забить гол.

Почему гол глупый? Вроде как и мяч летел долго, попал ему в голову. Мне это показалось обидным, потому что у них за весь матч не было ни одного момента с игры. Они ничего не создали.

Будем разбираться и смотреть этот момент детальнее уже завтра. Надо было играть по мячу, на опережение. Только в этом я вижу свою ошибку. Мы и на сборах пропускали со стандартов, надо повнимательнее играть на угловых. Пропускать такие голы в таком матче – непозволительно. Согласен с тем, что это больше моя вина, потому что я играл с Мехеле. Он чудом попал в ворота, это стечение обстоятельств. Надо отыгрываться на выезде, забивать", - сказал Беседин в комментарии каналу Футбол 1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге.