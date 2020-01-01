Буяльский - о матче с Брюгге: Результат неплохой, но мы не хотели дома пропускать

Полузащитник Динамо подвел итоги матча с Брюгге.

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Брюгге (1:1).

"Результат неплохой, но мы не хотели дома пропускать гол. Еще и со стандарта пропустили, хоть и разбирали этот момент. Обидно, что пропустили со стандарта, а не с игры.

В первом тайме у меня было два момента, с которых хороший футболист должен забить хотя бы один гол. А во втором был не момент, а полумомент, но с него получилось забить".

"У них не было основных игроков? Мы знали, что будет еще тяжелее, потому что вышли футболисты, которые не играли, им есть что доказывать. Это их шанс зацепиться за основной состав. Против неосновного состава играть тяжелее, чем против основного.

Приятно, что были болельщики. Мы уже отвыкли от поддержки, когда трибуны тебя гонят вперед. Спасибо, что пришли", — сказал Буяльский передаче Шлях до Гданська.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге.