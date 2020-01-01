Луческу рассказал, чего не хватило Динамо в матче с Брюгге

Мирча Луческу прокомментировал матч против Брюгге.

Динамо не смогло обыграть Брюгге в Киеве в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Игру своих подопечных и результат поединка прокомментировал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

"Результат был бы хорошим, если бы мы отстояли на ноль. Была задача не пропустить гол. Пропустили из-за своей ошибки, в момент, когда демонстрировали хороший футбол. Если бы были более прагматичны в обороне, то могли бы выйти в атаку и забить еще один гол. У соперника лучше игровой ритм, у них много матчей в чемпионате. Они выигрывали единоборства, они на ходу. Но в целом игра была равной. У них не было особо опасных моментов, но постоянно было давление, особенно со стороны Баса Доста. Ошиблись на угловом возле наших ворот, вратарь должен был выйти и забрать этот мяч.

Нам не хватило смелости, куража и официальных матчей. Часто ошибались, было очень много детских потерь, без особого давления. Переусердствовали с длинными передачами, соперник был сильнее в перехвате этих передач. Ответный матч через неделю. Мы знаем, с кем играем, уже увидели команду соперника. Нужно хорошо подготовиться и сыграть на выезде лучше", - отметил тренер.

Луческу также высказал претензию к голкиперу Георгию Бущану.

"Я сказал, что подающий правой ногой угловой приходит к вратарю. Я просил, чтобы он выходил на эти мячи и играл. К сожалению, он не почувствовал этот момент, не сыграл вовремя. Все может произойти, но мы проиграли единоборства и пропустили этот гол.

Ошибка Беседина? Такой же гол мы пропустили на сборах, в спарринге. Надо посмотреть этот момент, мне показалось, что вратарь мог выйти на эту передачу. Сложно сейчас говорить, надо пересмотреть момент. Игроки должны были сыграть более внимательно один в один со своими оппонентами", - сказал Луческу.

Наставник выразил уверенность в том, что к следующей встрече, которая уже состоится на выезде, киевляне добавят в игре.

"Я уверен в этом. Непонятно, почему была такая боязнь, такая скованность в движениях и игре. Нет, это не из-за погоды, она была хорошей. Как и поле. Для всех были одинаковые условия", - сказал Луческу в эфире телеканала Футбол 1.

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