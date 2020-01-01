Динамо - Брюгге: WhoScored опубликовал оценки за матч Лиги Европы

Лучшим в составе киевлян стал Денис Попов, худшим - Георгий Бущан.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью.

По данным статистического портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка в составе киевского клуба стал центральный защитник Денис Попов, игру которого оценили в средний показатель 7,4.

Наивысшую оценку среди всех футболистов этого матча, в свою очередь, получил игрок бельгийского клуба Брэндон Мехеле (7,7), ставший автором единственного гола своей команды в данном противостоянии.

Нельзя не отметить, что самые низкие оценки от портала почили вратари обеих команды — Георгий Бущан и Симон Миньоле. Игру обоих голкиперов оценили в 5,8 бала.

Оценки за матч Динамо - Брюгге WhoScored

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