Ультрас Динамо "наехали" на Суркиса и Луческу во время матча с Брюгге

Фанаты пришли на НСК Олимпийский.

Киевское Динамо в день матча с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы получило разрешение провести поединок со зрителями на трибунах.

Если для многих болельщиков это стало отличной возможностью с трибун поддержать команду в важном матче, то ультрас решили воспользоваться и передать "послание" главному тренеру команды Мирче Луческу и владельцам команды братьям Суркисам.

На фанатском секторе они вывесили баннеры, на которых было написано "Lucescu, go away" и "Сцуркіси – ганьба Динамо". Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил украинский журналист Олег Барков.

Фанаты "против" Суркиса Телеграм Олега Баркова

Фанаты "против" Луческу Телеграм Олега Баркова

Стоит отметить, что эти баннеры впервые появились на трибунах в октябре на домашнем матче ЛЧ Динамо - Ювентус.

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