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Ультрас Динамо "наехали" на Суркиса и Луческу во время матча с Брюгге

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Фанаты пришли на НСК Олимпийский.
Фанаты на матче Динамо - Брюгге
Фанаты на матче Динамо - Брюгге
Ультрас Динамо

Киевское Динамо в день матча с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы получило разрешение провести поединок со зрителями на трибунах.

Если для многих болельщиков это стало отличной возможностью с трибун поддержать команду в важном матче, то ультрас решили воспользоваться и передать "послание" главному тренеру команды Мирче Луческу и владельцам команды братьям Суркисам.

На фанатском секторе они вывесили баннеры, на которых было написано "Lucescu, go away" и "Сцуркіси – ганьба Динамо". Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил украинский журналист Олег Барков.

Фанаты
Фанаты "против" Суркиса
Телеграм Олега Баркова

Фанаты
Фанаты "против" Луческу
Телеграм Олега Баркова

Стоит отметить, что эти баннеры впервые появились на трибунах в октябре на домашнем матче ЛЧ Динамо - Ювентус.

Следите за событиями матча Динамо - Брюгге в нашей онлайн-трансляции поединка

 

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Теги: Динамо, Брюгге, футбол, фанаты
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МаксимУм    18.02.2021, 19:36
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