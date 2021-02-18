Ультрас Динамо "наехали" на Суркиса и Луческу во время матча с Брюгге
Киевское Динамо в день матча с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы получило разрешение провести поединок со зрителями на трибунах.
Если для многих болельщиков это стало отличной возможностью с трибун поддержать команду в важном матче, то ультрас решили воспользоваться и передать "послание" главному тренеру команды Мирче Луческу и владельцам команды братьям Суркисам.
На фанатском секторе они вывесили баннеры, на которых было написано "Lucescu, go away" и "Сцуркіси – ганьба Динамо". Об этом в своем авторском канале в Telegram сообщил украинский журналист Олег Барков.
Стоит отметить, что эти баннеры впервые появились на трибунах в октябре на домашнем матче ЛЧ Динамо - Ювентус.
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Полная версия правил