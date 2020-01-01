Динамо - Брюгге: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Динамо - Брюгге.

Футболисты Динамо перед матчем с Брюгге Динамо Киев

В четверг, 18 февраля, Динамо провело с Брюгге первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Поединок проходил в Киеве на НСК Олимпийский и завершился вничью 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме - на точный удар из-за пределов штрафной Буяльского, гости почти сразу ответили выстрелом Мехеле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге:

Динамо — Брюгге 1:1

Голы: Буяльский, 62 — Мехеле, 68

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 73), Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 72) — Беседин (Супряга, 82)

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Баланта, Вормер, Дирар (ван дер Бремпт, 70) — Де Кетеларе, Окереке (Баджи, 70) — Дост (Де Кейпер, 90+2)

Предупреждения: Шапаренко, Миколенко — Рикка