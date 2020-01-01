Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо - Брюгге: видео голов и обзор матча Лиги Европы

Комментариев: 0
Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Динамо - Брюгге.

Футболисты Динамо перед матчем с Брюгге
Футболисты Динамо перед матчем с Брюгге
Динамо Киев

В четверг, 18 февраля, Динамо провело с Брюгге первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Поединок проходил в Киеве на НСК Олимпийский и завершился вничью 1:1.

Оба гола были забиты во втором тайме - на точный удар из-за пределов штрафной Буяльского, гости почти сразу ответили выстрелом Мехеле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Брюгге:

Динамо — Брюгге 1:1

Голы: Буяльский, 62 — Мехеле, 68

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 73), Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 72) — Беседин (Супряга, 82)

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Баланта, Вормер, Дирар (ван дер Бремпт, 70) — Де Кетеларе, Окереке (Баджи, 70) — Дост (Де Кейпер, 90+2)

Предупреждения: Шапаренко, Миколенко — Рикка

Поделись:
Теги: Лига Европы, футбол, Динамо, Брюгге, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь