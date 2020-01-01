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Динамо - Брюгге: обзор первого тайма матча Лиги Европы

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Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Динамо - Брюгге.

Динамо принимает Брюгге в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

В первом тайме команды фактически не создавали опасных моментов, активно борясь за инициативу. на "морозном" НСК.

Под конец первой половины встречи "бело-синие" активизировались, создав пару опасных моментов. Как под копирку разыграли опасные комбинации Кендзера и Буяльский, однако, выше ворот пробил украинец после подач защитника.

Обзор первого тайма:

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо - Брюгге.

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Теги: Лига Европы, футбол, Динамо, Брюгге, обзор матча
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