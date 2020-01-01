Динамо - Брюгге: обзор первого тайма матча Лиги Европы
Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Динамо - Брюгге.
Динамо принимает Брюгге в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.
В первом тайме команды фактически не создавали опасных моментов, активно борясь за инициативу. на "морозном" НСК.
Под конец первой половины встречи "бело-синие" активизировались, создав пару опасных моментов. Как под копирку разыграли опасные комбинации Кендзера и Буяльский, однако, выше ворот пробил украинец после подач защитника.
Обзор первого тайма:
Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо - Брюгге.
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