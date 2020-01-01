Динамо сыграло вничью с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

На гол Буяльского гости ответили точным выстрелом Мехеле.

В четверг, 18 февраля, “Динамо“ принимало бельгийский “Брюгге“ в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21.

Встреча, проходившая в Киеве на НСК “Олимпийский“, завершилась со счетом 1:1

Первый тайм прошел в небольшом темпе и команды создали на двоих всего несколько моментов. Дважды Виталий Буяльский после подачи Кендзеры угрожал воротам Миньоле, однако его ударам немного не хватило точности. Во втором тайме бельгийцы взвинтили темп, но пропустили первыми.

Буяльский на 62-й минуте блестящим ударом с линии штрафной поразил дальнюю “девятку“ ворот “Брюгге“. Однако через 5 минут банальный навес с углового привел к взятию ворот киевлян в исполнении Брэндона Мехеле.

Динамо — Брюгге 1:1

Голы: Буяльский, 62 — Мехеле, 68

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Шапаренко (Шепелев, 73), Сидорчук — Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 72) — Беседин (Супряга, 82)

Брюгге: Миньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рикка — Баланта, Вормер, Дирар (ван дер Бремпт, 70) — Де Кетеларе, Окереке (Баджи, 70) — Дост (Де Кейпер, 90+2)

Предупреждения: Шапаренко, Миколенко — Рикка