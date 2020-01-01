Матч Шахтер - Маккаби состоится со зрителями

Шахтер запустил продажу билетов.

25 февраля на НСК “Олимпийский“ в Киеве состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби.

После того, как украинское правительство на заседание решило позволить частично пустить болельщиков на трибуны, Шахтер начал реализацию билетов на поединок с Маккаби.

Решением Кабмина разрешено реализовать 30% билетов от вместимости нижних ярусов НСК “Олимпийский“, что составит около 10-ти тысяч зрителей (15% от общей вместимости стадиона).

Отмечается, что все билеты будут именными, а также цены на билеты динамически - цена в день поединка возрастет. Кроме того, "горняки" просят соблюдать все правила безопасности во время пандемии коронавируса.

Напомним, что пройдет со зрителями также и сегодняшний поединок Динамо Киев - Брюгге.