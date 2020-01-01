Матч Динамо Киев - Брюгге проведут со зрителями

Посетить игру могут около 10 тысяч болельщиков.

В четверг, 18 февраля, киевское НСК Олимпийский состоится поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и бельгийским Брюгге.

Как сообщается на официальном сайте Динамо Киев, УЕФА позволил провести этот мачт со зрителями, поэтому “бело-синие“ запустили онлайн-продажу билетов.

На матч с Брюгге разрешено реализовать 30% билетов от вместимости нижних ярусов НСК “Олимпийский“, что составит около 10-ти тысяч зрителей (15% от общей вместимости стадиона);

Схема доступных секторов и цен на билеты:

Продажа билетов стартовала с 11:15 по киевскому времени в онлайн-режиме на сайтах karabas.com и Esport.in.ua.